Die deutsche TV-Branche hat die besten Darsteller, Shows und Journalisten des vergangenen Jahres mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. "Beste Schauspielerin" wurde Vicky Krieps und "Bester Schauspieler" wurde Albrecht Schuch. Bei Krieps würdigte die Jury ihre Leistung in der Sky-Serie "Das Boot". Schuch erhielt den Preis für seine Rollen in "Der Polizist und das Mädchen" (ZDF), "Gladbeck" (ARD/Radio Bremen) und "Kruso" (ARD/MDR). Der ZDF-Film "Aufbruch in die Freiheit" ist als bester Fernsehfilm ausgezeichnet worden. Christian Schwochow wurde zudem für seine Regieleistung bei der ZDF-Serie "Bad Banks" geehrt, die auch als "Beste Drama-Serie" mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.