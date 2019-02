Als "Beste Fernsehfilme" gehen zwei ZDF-Produktionen ins Rennen - "Aufbruch in die Freiheit" und "Rufmord" (in Kooperation mit Arte) - sowie der ARD-Film "Unser Kind". In der Kategorie "Bester Mehrteiler" hoffen "Ku'damm 59" (ZDF), "Gladbeck" (ARD) und "Der Staatsfeind" (Sat.1) auf einen Preis.