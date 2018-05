Preisträgerin Marietta Slomka beim Deutschen Fernsehpreis. Quelle: Henning Kaiser/dpa

ZDF-Moderatorin Marietta Slomka hat den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Moderation/Einzelleistung Information" gewonnen. Sie wurde bei einer Gala in Köln von der Jury für ihre Leistung im ZDF heute journal ausgezeichnet - vor allem für ihre politischen Interviews.



"Bester Fernsehfilm" wurde der ZDF-Film "Eine unerhörte Frau". In dem Drama von Hans Steinbichler kämpft Rosalie Thomass als verzweifelte Mutter für ihre kranke Tochter.