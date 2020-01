Die Goldene Lola - der deutsche Filmpreis.

Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Filme wie "Berlin Alexanderplatz" von Burhan Qurbani, "Auerhaus" von Neele Leana Vollmar und "7500" von Patrick Vollrath haben es in die Vorauswahl für den Deutschen Filmpreis geschafft. Insgesamt wurden 27 Spielfilme ausgewählt, wie die Deutsche Filmakademie mitteilte.



Mehr als 2.000 Mitglieder der Filmakademie werden die Kandidaten nun sichten. Am 11. März sollen die Nominierungen bekanntgegeben werden. Der Deutsche Filmpreis wird am 24. April in Berlin verliehen.