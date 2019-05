Begehrter Filmpreis: Lola.

Quelle: Jens Kalaene/ZB/dpa

Wer gewinnt eine goldene Lola? In Berlin wird heute der Deutsche Filmpreis verliehen. Mit zehn Nominierungen geht das Drama "Gundermann" über den gleichnamigen DDR-Liedermacher von Regisseur Andreas Dresen als Favorit ins Rennen. Mehrfach nominiert ist auch die Tragikomödie "Der Junge muss an die frische Luft" über den Entertainer Hape Kerkeling.



Die Lolas gelten als wichtigste nationale Auszeichnung in der Filmbranche. Das ZDF zeigt die Verleihung zeitversetzt ab 22.55 Uhr.