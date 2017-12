Stefan Körzell, DGB-Vorstandsmitglied (Archivbild) Quelle: dpa

Von der nächsten Bundesregierung erwartet der DGB-Vorstand "eine Regierung der sozialen Gerechtigkeit und Investitionsoffensive". Es reiche nicht, nur untere und mittlere Einkommen zu entlasten. "Wer mehr Verteilungsgerechtigkeit will, muss sich an Steuererhöhungen herantrauen", sagte Körzell.



Aus Sicht des DGB gehe daher nur das Steuerkonzept der SPD in die richtige Richtung. CDU und CSU wollten "denen noch mehr geben, die ohnehin schon genug haben". Anders als von der SPD geplant dürfe der Spitzensteuersatz aber erst bei 70.000 Euro greifen, sagte Körzell. Eine Grenze bei 60.000 Euro, wie die Sozialdemokraten sie vorschlagen, "würde schon Facharbeiter treffen", merkte Körzell an.