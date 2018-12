DGB-Chef Hoffmann kritisiert Zunahme der Überstunden. Archivbild

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

2017 haben die Beschäftigten so viel Mehrarbeit geleistet wie seit 2007 nicht. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist alarmiert. "Die Zahl der geleisteten Überstunden hat in 2017 ein unerträgliches Maß erreicht", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann der "Rheinischen Post".



Ein Skandal sei die Tatsache, dass die Hälfte der Überstunden nicht bezahlt werde, so Hoffmann. Linken-Politikerin Jessica Tatti kritisiert, dass sich viele Arbeitgeber somit "auf dem Rücken ihrer Beschäftigten bereichern."