Groß ist Geschäftsführer der Höhlenrettung Baden-Württemberg. Quelle: Stephan Liedtke/Martin Groß Höhlenrettung Baden-Württemberg/dpa

Angesichts drohender neuer Regenfälle konnten die Verantwortlichen für die Höhlenrettungsaktion in Thailand nach Einschätzung des deutschen Experten Martin Groß aus Baden-Württemberg nicht mehr länger warten. Der 39-Jährige ist aktiver Höhlenretter.



"Wenn zudem die Gefahr besteht, dass die Jugendlichen bis zu vier Monate eingeschlossen sein werden, muss man handeln", sagte Groß. Besonders wichtig sei, die Kinder genau zu instruieren, was auf sie zukomme und was von ihnen erwartet werde.