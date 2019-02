Es ist die 91. Oscar-Verleihung.

Quelle: Ampas/ZUMA Wire/dpa

Filmfans in aller Welt fiebern der 91. Oscar-Verleihung in Hollywood entgegen. Als Favoriten gehen der mexikanische Film "Roma" von Alfonso Cuaron und die Historien-Groteske "The Favourite - Intrigen und Irrsinn" mit je zehn Nominierungen ins Rennen.



Mit "Werk ohne Autor" könnte Florian Henckel von Donnersmarck den zweiten Auslands-Oscar nach Deutschland holen, zwölf Jahre nach seinem Triumph mit dem Stasi-Drama "Das Leben der Anderen".