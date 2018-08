Ein Mann hat Handschellen um. Archivbild Quelle: Uli Deck/dpa

Nach dem Schuss auf einen deutschen Touristen in Kanada hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein Mann, der sich bei einem tatortnahen Fahrzeug aufhielt, sei festgenommen worden. Das Tatmotiv ist weiter unklar, teilte ein Polizeisprecher mit.



Der 60-jährige Deutsche war am Donnerstag auf einer Landstraße in der Nähe von Calgary unterwegs, als er am Steuer seines Autos von einer Kugel in den Kopf getroffen wurde. Der Mann erlitt eine Gehirnverletzung.