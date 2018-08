Flüchtlinge in Braunschweig Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Drei Flüchtlingsprojekte aus Freiburg, Frankfurt/Main und Berlin haben den mit insgesamt 100.000 Euro dotierten Deutschen Integrationspreis der Hertie-Stiftung erhalten. Platz eins ging an das Projekt "Bike Bridge" aus Freiburg. Es richtet sich speziell an geflüchtete Frauen.



Den zweiten Preis bekam das Projekt "ZuBaKa" aus Frankfurt, das jungen Flüchtlingen beim Schuleinstieg helfen will. Der dritte Preis ging an "Flüchtlinge Willkommen" aus Berlin, das Flüchtlingen Wohnraum vermittelt.