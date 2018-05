Michael Schulte sang beim Finale des 63. Eurovision Song Contest. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Mit seiner Ballade "You let me walk alone" hat Michael Schulte Deutschland ins Finale des Eurovision Song Contest (ESC) geführt. Der 28-Jährige sang sein Lied in Lissabon mit viel Gefühl, begleitet von grafischen Einblendungen und Fotos im Hintergrund und ohne große Showeffekte.



Das Lied hat er seinem Vater gewidmet, der starb, als sein Sohn noch ein Teenager war. Schultes Auftritt verlief ohne Störungen, bei der britischen Interpretin zwei Nummern zuvor war ein Mann auf die Bühne gestürmt.