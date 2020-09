Die Kritikerjury prämierte je ein Bilder-, ein Kinder-, ein Jugend- und ein Sachbuch. Als bestes Bilderbuch konnte sich "Polka für Igor" (kunstanstifter) von Iris Anemone Paul durchsetzen, die auch den Sonderpreis "Neue Talente" erhielt. Mit "großer Lust am Fabulieren" erzähle die Autorin und Illustratorin die Geschichten eines alten Zirkushundes und setze diese "mit wirkungsstarken Siebdrucken" in Szene, so die Preisrichter. In der Sparte Kinderbuch wurde "Vier Wünsche ans Universum" (dtv Reihe Hanser) der US-amerikanischen Autorin Erin Entrada Kelly ausgezeichnet. Mit viel Feingefühl und Respekt erzähle Kelly aus unterschiedlichen Perspektiven die Geschichte des schüchternen Virgil, der fast tauben Valencia, des Fieslings Chet und der jungen Hellseherin Kaori.