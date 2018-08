In mehreren Bundesländern beginnt heute das neue Schuljahr. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

An Deutschlands Schulen fehlen laut Deutschem Lehrerverband fast 40.000 Pädagogen. "Einen derart dramatischen Lehrermangel hatten wir seit drei Jahrzehnten nicht mehr", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der "Passauer Neuen Presse".



Derzeit seien rund 10.000 Lehrerstellen nicht besetzt. Dazu würden etwa 30.000 Stellen kommen, die mit Seiteneinsteigern, Pensionisten und Studenten besetzt seien, so Meidinger. Besonders kritisch sei die Situation an Grund- und Förderschulen.