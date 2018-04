Melkwettstreit: Lea Krispin (l) und Janika Waller. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Niedersachsen sucht die besten Nachwuchs-Melker. Beim zweitägigen Melkwettbewerb im Landwirtschaftlichen Bildungszentrum in Echem bei Lüneburg treten zwölf Auszubildende an, die sich in Bezirkswettstreits qualifiziert hatten.



Sie müssen unter Zeitdruck ihr Können zeigen. Neben der Praxis müssen auch Fragen zur Rinderhaltung und zur Milchproduktion beantwortet werden. Die drei besten Melker/innen dürfen Niedersachsen beim Bundesmelkwettbewerb vom 22. bis 26. April in Echem vertreten.