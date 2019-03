Nur wenige Führungskräfte sind Frauen. Symbolbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Die oberste Führungsriege in mittelständischen Firmen ist in Deutschland männlich dominiert. Nur gut 17 Prozent der Mitglieder in Geschäftsführungen sind Frauen. 2018 waren es 16 Prozent, zeigt eine repräsentativen Umfrage von Ernst & Young (EY).



Bei jedem dritten Mittelständler bestimmen allein Männer den Kurs. Damit sind die Chancen für Frauen, in Führungspositionen zu kommen, größer als in börsennotierten Unternehmen. Dort besetzen Frauen höchstens 15 Prozent der entsprechenden Stellen.