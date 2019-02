Anhänger des selbst ernannten Islamischen Staates (IS) haben seit 2013 im Nahen Osten in den eroberten Gebieten gemordet, gefoltert, vergewaltigt und versklavt, geraubt und geplündert - Verbrechen, die im Einzelfall aber schwer nachzuweisen sind. Immer wieder hat die Terrormiliz auch Anschläge in Europa gesteuert. Etwa 1.050 Männer und Frauen aus Deutschland hatten sich dem IS angeschlossen und einige sind von Gegnern festgesetzt worden.