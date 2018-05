Über zu volle Klassenzimmer beschwert sich der Philologenverband. Quelle: Marijan Murat/dpa

Der Deutsche Philologenverband hat die künftige Bundesregierung aufgefordert, im Zuge ihrer Schulbau-Offensive die Platznot in Klassen zu beenden. Es dürfe nicht sein, dass immer mehr Mädchen und Jungen in immer kleinere Räume gepfercht werden würden, sagte Verbandschefin Susanne Lin-Klitzing der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Im Gymnasium müssten sich etwa 33 Jugendliche einen Raum teilen. "Wir brauchen Schulen, in denen sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen können", sagte Lin-Klitzing.