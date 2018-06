David Britsch wollte zu Fuß nach Jerusalem pilgern. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Schweriner David Britsch hat mit Freude und Erleichterung auf seine Freilassung nach monatelanger Haft in der Türkei reagiert. "Ich bin sehr froh, wieder zu Hause bei meiner Familie zu sein", sagte der 55-Jährige. Die Ankündigung, dass er nach Deutschland zurückkehren könne, sei überraschend gekommen.



Britsch war 2016 zu einer Pilgerreise nach Jerusalem aufgebrochen. Im April dieses Jahres wurde er an der türkisch-syrischen Grenze festgenommen und in Abschiebehaft gebracht.