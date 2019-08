Marcel Kittel

Quelle: imago 39785638

Marcel Kittel hat seine Karriere als Radprofi beendet. Dies gab der 31-Jährige am Freitag bekannt. Der Sprintstar, mit 14 Erfolgen deutscher Rekord-Etappensieger bei der Tour de France, hatte im Mai seinen Vertrag beim Team Katusha-Alpecin aufgelöst, seine Zukunft aber zunächst noch offen gelassen.



Kittel begründete seine Entscheidung in der aktuellen Ausgabe des Magazins "Spiegel" mit Motivationsproblemen: "Schmerzen definieren den Sport, die Welt, in der du lebst. Ich habe jede Motivation verloren, mich weiter auf dem Rad zu quälen."