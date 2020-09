Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der Streit um Entschädigung für verspätete oder ausgefallene Flüge landet immer öfter vor Gericht. Mehr als 100.000 neue Verfahren hätten die Amtsgerichte 2019 verzeichnet - fast doppelt so viele wie im Vorjahr, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf den Deutschen Richterbund.



Richterbund-Geschäftsführer Sven Rebehn sprach von extremen Belastungen für Amtsgerichte an Flughafenstandorten. Die Masse der Fälle führe dazu, dass andere Aufgaben an den Gerichten liegen blieben. Zur weiteren Entwicklung wollte Rebehn angesichts der Corona-Epidemie keine Prognose abgeben.