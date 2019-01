Als Grund gilt, dass am Rande der Operation gerettete Migranten den Einsatzregeln zufolge nach Italien gebracht werden. Bislang waren es bereits an die 50.000 - allein die Bundeswehr hat bereits mehr als 22.000 Menschen aus Seenot gerettet. Die deutsche Marine sei zuletzt aber in die "entlegensten Ecken des Mittelmeeres" kommandiert worden und habe seit Monaten keine sinnvollen Aufgaben mehr gehabt, kritisierte von der Leyen. Dies sei der Grund für die am Dienstagabend kommunizierte Entscheidung, vorerst keine Schiffe mehr für den 2015 in der Flüchtlingskrise gestarteten Einsatz bereitzustellen.