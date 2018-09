Paula Beer mit dem Deutschen Schauspielpreis. Quelle: Christoph Soeder/dpa-Zentralbild/dpa

Zwei Darsteller der ZDF/Arte-Serie "Bad Banks" sind mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet worden. Der Preis für die beste Schauspielerin in einer Hauptrolle ging in Berlin an Paula Beer. Sie spielt eine Investmentbankerin. Beers "Bad Banks"-Mitspieler Barry Atsma erhielt die Auszeichnung als bester männlicher Hauptdarsteller.



Der österreichische Theater- und Filmschauspieler Peter Simonischek ("Toni Erdmann") wurde mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk geehrt.