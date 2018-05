Sigmar Gabriel (links) und Benjamin Netanjahu in Jerusalem. Quelle: Kobi Gideon/Israeli Government's Press Office/dpa

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den deutschen Beitrag zur Sicherheit seines Landes gewürdigt. In einem kurzen Auftritt mit Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) in seinem Amtssitz in Jerusalem sagte er nach einem Gespräch: "Ich möchte Ihnen für das deutsche Engagement für Israels Sicherheit danken."



Im vergangenen April hatte Netanjahu einen Termin mit Gabriel platzen lassen, weil der nicht bereit war, auf ein Treffen mit regierungskritischen Organisationen zu verzichten.