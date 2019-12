Das meiste Geld floss an humanitäre Hilfsorganisationen, dort maßgeblich in die Not- und Katastrophenhilfe. Die langfristige Entwicklungshilfe habe dagegen Rückgänge hinnehmen müssen. Auf dem zweiten Platz des Spendenvolumens lagen Organisationen, die sich dem Tierschutz verschreiben. Es folgen Gelder für Sport, Umwelt- und Naturschutz sowie die Kultur- und Denkmalpflege. Trotz der Popularität von Greta Thunberg – Projekte für Umwelt- und Naturschutz sowie für Tierschutz erhielten, verglichen mit dem Vorjahr, weniger Geld.