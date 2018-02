Zudem investierten die Unternehmen zum Jahresende mehr in Maschinen und andere Ausrüstungen, die Investitionen in Bauten sanken hingegen etwas. Die Bauindustrie verzeichnete infolge niedriger Zinsen im vergangenen Jahr das beste Neugeschäft seit 21 Jahren. Mit einem Plus von 6,6 Prozent zum Vorjahr und einem Volumen von 72,3 Milliarden Euro kletterten die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe nominal auf den gleichen Wert wie 1996. Die Konsumausgaben der Verbraucher, die im Gesamtjahr vor allem die Konjunktur angetrieben hatten, lagen in etwa auf dem Niveau des Vorquartals.