Die Unfallstelle auf Mallorca, an der das Auto in die Gruppe von Radfahrern gefahren ist. Quelle: dpa

Ein deutscher Radfahrer, der im Rahmen eines Triathlon-Trainingscamps auf Mallorca von einem Auto überrollt wurde, ist seinen Verletzungen erlegen. Der Mann sei in einer Klinik in Manacor gestorben, teilte die Verkehrsbehörde auf Twitter mit. Christoph Fürleger, Geschäftsführer des zuständigen Reiseveranstalters, bestätigte gegenüber tri-mag.de: "Unser Guide ist gestern Nacht gestorben."



Bei dem Unfall waren am Donnerstag in der Nähe von Capdepera im Nordosten der spanischen Urlaubsinsel acht weitere Fahrer der deutschen Gruppe verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Die spanische Unfallfahrerin steht unter Drogenverdacht.