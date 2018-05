Der Deutsche Tourismusverband rechnet 2017 mit einem Rekord. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Erstmals knacken die Übernachtungszahlen im laufenden Jahr in Deutschland die 450-Millionen-Marke. Das berichtet der Deutsche Tourismusverband (DTV). "2017 wird wieder ein Rekordjahr für den Deutschlandtourismus, und das zum achten Mal in Folge", sagte DTV-Chef Reinhard Meyer.



Meyer räumte ein, Deutschland profitiere auch davon, dass viele Urlauber derzeit aus Vorsicht nicht etwa nach Nordafrika oder in die Türkei fahren würden. 2016 wurden 447 Millionen Übernachtungen verbucht.