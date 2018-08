Highway in Kanada. Archivbild Quelle: Government Of Alberta/Chris Schw/GOVERNMENT OF ALBERTA/dpa

Der 60-Jährige ist mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus im etwa 60 Kilometer entfernten Calgary geflogen und noch am Abend operiert worden. Eine Kugel hatte offenbar sein Gehirn getroffen. Wie die Polizei in der westkanadischen Provinz Alberta berichtete, sei im Fenster auf der Fahrerseite seines Wagens ein Einschussloch zu sehen gewesen.