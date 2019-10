Schneider: Anfänglich wurde wie bei jedem neuen Weg die Frage gestellt, wo uns das denn hinführen solle, ob das jemals jemand anerkennen würde und ob das wirtschaftlich tragbar sei. Gerade in Zeiten, in denen auch bei Konsumgütern "jeder alles" behauptet, schwindet das Vertrauen in Marken. Das führt oft dazu, dass am Ende nur noch der Preis zählt und tatsächliche Nachhaltigkeit zu teuer scheint.



Glaubwürdigkeit über eine umfängliche klare Haltung aufzubauen und zu pflegen, scheint in diesem Kontext fast altmodisch, aber ich bin überzeugt, dass dies der Schlüssel ist für die Bereitschaft des Durchschnittsverbrauchers, für Ressourcenschonung ein paar Cent mehr zu bezahlen. Dieser Weg ist durchaus anspruchsvoll und hat bei uns 20 Jahre gedauert.