Vorstellbar ist das, aber was wäre die Alternative? Soll die Weltgemeinschaft zusehen, wie die Menschen in Syrien verhungern? Nach aktuellen UN-Zahlen leiden derzeit 6,3 Millionen Syrer unter unzureichender Nahrungsmittelversorgung, rund vier Millionen weitere sind davon bedroht. Zudem wissen die Europäer, dass ihnen ein erneuter Zustrom von Bürgerkriegsflüchtlingen droht, wenn sich die humanitäre Lage in Syrien wieder verschlechtern sollte.



Der Chef des UN-Welternährungsprogramms, David Beasley, macht dazu eine einfache Rechnung auf: "Es kostet uns 50 Cent am Tag, einen Syrer in Syrien oder in der Region zu ernähren." Wenn dieser Syrer aber nach Deutschland flüchten und dann dort untergebracht und versorgt werden müsse, koste dies rund 50 Euro pro Tag. Wer nicht aus Großherzigkeit Geld für notleidende Menschen geben will, sollte zudem einfach an seine Sicherheitsinteressen denken, ergänzt Beasley. Der Syrien-Konflikt habe gezeigt, dass mit den Flüchtlingen heutzutage auch islamistische Terroristen nach Europa kämen.