UN-Sicherheitsrat in New York.

Quelle: Bebeto Matthews/AP/dpa

Ein deutscher Vorstoß für eine Waffenruhe im syrischen Idlib ist vor dem UN-Sicherheitsrat am Widerstand Russlands gescheitert. Neben dem Vertreter Moskaus legte auch China bei der Abstimmung in New York ein Veto gegen einen entsprechenden Resolutionsentwurf ein.



Die Bundesrepublik hatte den Text Ende August zusammen mit Belgien und Kuwait für eine Beruhigung der Gewalt in der letzten großen Rebellenhochburg in das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen eingebracht. In dem Gebiet leben etwa drei Millionen Zivilisten.