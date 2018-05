Schwieriger dürften es die beiden Siegerinnen der Castingshow "The Voice of Germany" haben, Ivy Quainoo und Natia Toudua. Beide überzeugen durch auffällige, starke und markante Stimmen. Doch ihren Songs "House on fire" und "My own way" fehlt ein bisschen das Besondere, um aus der Masse herauszustechen. Dennoch fällt in diesem Jahr beim deutschen Vorentscheid auf: Mehr als in den vergangenen Jahren stehen die Songs im Zentrum. Sie sind geschrieben und konzipiert für die große Bühne in Lissabon - eine positive Entwicklung.