Es mag ein Zufall sein, dass die derzeitige Waldzustandserhebung in Rheinland-Pfalz mit der erneuten Hitzewelle zusammenfällt. Die Ergebnisse der alljährlichen systematischen Begutachtung von 4.000 Bäumen münden im Waldzustandsbericht. Schon der erste Blick auf die Bäume zeigt, dass sie alle im Dürre-Stress sind. Und so werden auch 2019 allein in Rheinland-Pfalz Hunderttausende Bäume starke Schäden davontragen.