Zwei Handwerker arbeiten bei großer Hitze.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Quasi im Stundentakt sind am Donnerstagnachmittag die Hitzerekorde geknackt worden - das dürfte nun erstmal ein Ende haben. Es bleibt zwar auch heute vielerorts in Deutschland hochsommerlich, voraussichtlich soll es aber nicht mehr ganz so heiß werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte.



Angesichts der Rekordhitze bietet das Wetter diesmal auch Diskussionsbedarf auf politischer Ebene. So fordern die Grünen etwa eine Art Hitzefrei für Menschen, die im Freien arbeiten.