Ein Thermometer zeigt in der Sonne 30 Grad an. Archivbild Quelle: Patrick Seeger/dpa

Auf eine weitere Tropennacht folgen auch an diesem Donnerstag wieder Höchsttemperaturen von bis zu 36 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass es am Niederrhein und im Rhein-Main-Gebiet am heißesten wird.



Vereinzelt könne es landesweit aber auch zu Gewittern kommen, vor allem in Bayern, sagte ein DWD-Meteorologe. Auch im Osten und an den Alpen kann es demnach vereinzelt kräftig regnen. Der Westen und Norden Deutschlands dürften hingegen weitgehend trocken bleiben.