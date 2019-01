Wetter in Hamburg

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Der Deutsche Wetterdienst rechnet von Mitte kommender Woche an mit einer Kältewelle. Diese könne bis zu vier Wochen dauern. "Ich habe es selten erlebt, dass alle Rechenmodelle so eindeutig auf eine gleiche Entwicklung hinweisen", sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich. Aus Sibirien soll demnach sehr kalte und trockene Luft einströmen.



Besonders streng dürfte die Kälte dort ausfallen, wo bereits Schnee liegt. Dort kann es den Prognosen zufolge in den Nächten minus 10 bis minus 20 Grad kalt werden.