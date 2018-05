Die Hitze regt zum Baden an. Quelle: Holger Hollemann/dpa

So heiß wie am heutigen Montag war es in Deutschland in diesem Jahr noch nicht. Der Deutsche Wetterdienst registrierte in Genthin in Sachsen-Anhalt den Spitzenwert von 33,3 Grad Celsius. "Das war der wärmste Tag des Jahres bis jetzt", sagte ein DWD-Sprecher.



Einen Hitzerekord für einen 28. Mai gab es allerdings nicht, schon einige Male war es an diesem Datum hierzulande heißer - letztmals 2005 in Frankfurt am Main. Am morgigen Dienstag werden wieder Temperaturen von bis zu 33 Grad erwartet.