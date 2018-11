Autofahrer müssen sich auf Glatteis einstellen.

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Deutschland steht der erste nennenswerte Schnee des Herbstes bevor. Vor allem in den Mittelgebirgen sollen laut Deutschem Wetterdienst am Dienstag bis zu 15 Zentimeter fallen. Auch in tieferen Lagen kann sich zufolge vorübergehend eine dünne Schneedecke bilden. Autofahrer müssen sich fast überall in Deutschland auf glatte Straßen einstellen.



Ursache für das ungemütliche Wetter ist Hoch "Burckhard", das über Skandinavien liegt und kalte Luft aus Russland nach Deutschland strömen lässt.