Um Heiligabend herum wird es nass und bewölkt.

Quelle: Thomas Warnack/dpa

Das Wetter am vierten Advent wird in Deutschland grau und ungemütlich. Nur von der Ostsee bis zur Lausitz lockert es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes etwas auf. Im Rest des Landes bleibt es bedeckt und regnerisch. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 10 Grad. Vor allem in der Südhälfte kann es windig werden, mit starken und stürmischen Böen.



An Heiligabend wird es voraussichtlich meist bewölkt bleiben. Schnee zu Weihnachten wird es im überwiegenden Teil der Republik nicht geben.