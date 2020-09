Väter ziehen ihre Kinder auf einem Schlitten. Archivbild

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Schnee wird in vielen Regionen Deutschlands immer mehr zur Mangelware. Das bedeutet für viele Kinder, dass sie selten Schnee gesehen und oft vermutlich kaum je damit gespielt haben.



Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gab es in den Jahren 1961 bis 1990 im Durchschnitt und gemittelt über Deutschland etwa 47 Tage mit einer Schneedecke. In den vergangenen 30 Jahren sank die Zahl der Tage mit Schneedecke deutlich - teils auf nur noch etwa 20 Tage. Das schneereiche Jahr 2010 allerdings steche heraus.