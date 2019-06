Das Verwaltungsgericht in Berlin verhandelt die Klage. Archivbild

Quelle: Jens Kalaene/ZB/dpa

Mit einer Klage gegen die Bundesrepublik will ein deutscher IS-Unterstützer in syrischer Haft seine Rückkehr erzwingen. Die Klage sei beim Berliner Verwaltungsgericht eingegangen. Die Anwälte von Fabian G. sehen die Bundesregierung verfassungsrechtlich in der Pflicht, ihn zurückzuholen. In Nordsyrien drohe ihm die Todesstrafe.



Der "Welt" zufolge war Fabian G. mit seinem jüngeren Bruder 2014 nach Syrien ausgereist, um sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) anzuschließen.