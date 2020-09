Schneebedeckte Riesling-Trauben: Eiswein braucht Frost.

Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Kein einziger Winzer in Deutschland hat in diesem Winter einen Eiswein in den Keller gebracht. "Der Weinjahrgang 2019 wird hierzulande als der erste Jahrgang in die Geschichte eingehen, in dem die Eisweinlese bundesweit ausgefallen ist", sagte Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut in Bodenheim bei Mainz.



In keinem der 13 deutschen Weinbaugebiete sei die für eine Eisweinlese erforderliche Mindesttemperatur von minus sieben Grad Celsius erreicht worden, erläuterte Büscher.