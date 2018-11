"Wir haben uns von einer Methode inspirieren lassen, die bereits in Animationsfilmen zum Einsatz kommt: Beim Rendering werden virtuelle Figuren nachträglich so beleuchtet, dass sie sich wie in einer echten Szenerie in die Umgebung einfügen", sagt Diplom-Informatiker Klaus Dieter Engel. Seit 2014 arbeitet er am Verfahren. Für ihn war das Kino der Auslöser: "Ich bin begeistert von guter Computergrafik und davon, wie perfekt mittlerweile die Effekte geworden sind."