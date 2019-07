Die "Alan Kurdi" ist auf dem Weg nach Malta. Archivbild

Quelle: Fabian Heinz/Sea-Eye/dpa

Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" mit 65 Geretteten an Bord hat nach stundenlangem Warten vor der italienischen Insel Lampedusa Kurs auf Malta genommen. Das schrieb die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye auf Twitter.



Zuvor hatte das Schiff vergeblich auf die Erlaubnis zum Einlaufen in den Hafen gewartet. Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte das strikt verboten. Laut Sea-Eye-Einsatzleiter Gorden Isler wird die "Alan Kurdi" voraussichtlich am Mittag in Malta eintreffen.