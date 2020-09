Ein Blick in die Tiefe des Universums ist immer auch ein Blick in die Vergangenheit. Je weiter eine Lichtquelle von uns entfernt ist, desto länger braucht das Licht, um uns zu erreichen. Was wir von entfernten Objekten sehen, ist also immer ein Bild der Vergangenheit. 2016 haben Astronomen mit dem Weltraumteleskop Hubble die bisher älteste Galaxie entdeckt, „GN-z11“. Ihr Licht hatte sich vor etwa 13,4 Milliarden Jahren zu uns auf den Weg gemacht – nur 400 Millionen Jahre nach dem Urknall. Doch wir können sogar noch weiter blicken. 1964 arbeiteten die US-amerikanischen Astronomen Arno Penzias und Robert Wilson an einer neuen Radioantenne. Wohin die Forscher die Antennenschüssel auch richteten, sie empfingen immer auch ein störendes Rauschen. Es stellte sich heraus: Penzias und Wilson hatten als Erste die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung gemessen. Diese Strahlung ist das Nachglühen des ersten Lichts im Universum, das sich kurz nach dem Urknall ausbreitete. Heute ist diese Reststrahlung zwar nur noch sehr schwach, aber dennoch überall messbar: Bei einem Fernsehgerät mit analogem Empfang etwa liefert sie circa ein Prozent des statischen Rauschens. Die Hintergrundstrahlung stammt aus einer Zeit 380.000 Jahre nach dem Urknall. Davor war das Universum noch dunkel – weiter zurück werden unsere Teleskope also nie blicken können.

Bildquelle: ZDF/Zeljko Pehar