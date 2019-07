Das Röntgenteleskop eRosita.

Quelle: Peter Friedrich/MPE/dpa

Der Start des deutschen Röntgenteleskops eRosita ist erneut verschoben worden. Es habe Probleme mit der russischen Trägerrakete gegeben, sagte eine Sprecherin des am Bau von eRosita beteiligten Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik.



Das nächste Startfenster ist am Samstag um 14.31 Uhr. Der Start war bereits am 21. Juni wegen technischer Probleme verschoben worden. Damals war eine Batterie nicht voll geladen, die in einer Phase zur Zündung der Rakete notwendig gewesen wäre.