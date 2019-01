Das ist für uns die Krönung des Spitzenjahrgangs 2018. Winzer Lorenz Keller aus Klettgau-Erzingen

Ein Weingut in Monzingen an der mittleren Nahe habe am Zweiten Weihnachtsfeiertag einen Eiswein lesen können. "Das ist für uns die Krönung des Spitzenjahrgangs 2018", sagte der Winzer Lorenz Keller vom gleichnamigen Weingut in Klettgau-Erzingen (Kreis Waldshut) in Baden. Dort wurden nach seinen Angaben am 3. Januar die Trauben von 750 Stöcken der Rebsorte Spätburgunder gelesen.