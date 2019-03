Das Deutsche Weininstitut rechnet 2019 mit stabilen Preisen.

Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Beim Kauf von Wein haben Verbraucher in Deutschland in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche gegriffen. 2018 kostete ein Liter in Supermärkten, SB-Warenhäusern und bei Discountern durchschnittlich 3,09 Euro und damit 17 Cent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Deutsche Weininstitut mit.



Für 2019 rechnet das Institut mit einem gleichbleibenden Preisniveau. Grund: Die Weinlese 2018 fiel wegen guten Wetters stark aus, es dürften also deutlich mehr Mengen auf den Markt kommen als zuvor.