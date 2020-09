Ein Glas Weißwein. Archivbild

Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Bei den Verbrauchern in Deutschland ist die Nachfrage nach Wein leicht rückläufig: Pro Kopf wurden im vergangenen Weinwirtschaftsjahr zwei Gläser weniger getrunken als ein Jahr zuvor.



Der rechnerische Pro-Kopf-Verbrauch ging um 0,4 Liter auf 20,1 Liter zurück, wie das Deutsche Weininstitut bei Mainz mitteilte. Beim Sekt blieb der Pro-Kopf-Verbrauch mit 3,3 Litern unverändert. Der Gesamtkonsum von Wein, also auch das, was außer Haus konsumiert wurde, sank um 1,9 Prozent auf 16,7 Millionen Hektoliter Wein.